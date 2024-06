O Congresso derrubou nesta terça-feira (28) o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a trechos do projeto de lei que limitou a chamada "saidinha" de presos do regime semiaberto no país. Auxiliares tentaram até o último momento convencer os parlamentares a manter a decisão de Lula, com apelos à bancada evangélica, mas não conseguiram evitar a derrota.