Desde 2021, 1.431 presos do regime semiaberto que receberam o benefício da saída temporária no Rio Grande do Sul não retornaram ao sistema prisional. O total de detentos beneficiados com a chamada "saidinha" no período foi de 56.694. Os dados foram levantados pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) a pedido de GZH.