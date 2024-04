O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com veto, nesta quinta-feira (11), o projeto de lei (PL) que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A saidinha, como é conhecido o benefício, vale para detentos que já estão em regime semiaberto.