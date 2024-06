O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Banco Central tomou uma decisão de "investir no sistema financeiro", após ter comentado que a manutenção da taxa Selic em 10,50% "foi uma pena". A declaração ocorreu em entrevista nesta quinta-feira, 20, à Rádio Verdinha, do Ceará. Lula disse que, com a decisão do Copom, "quem está perdendo é o Brasil, é o povo brasileiro".