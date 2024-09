A venda do imigrante Johann Peter Schmitt foi importante ponto comercial e social no Vale do Sinos. Em 1830, o alemão comprou a casa do major Luiz Kersting e abriu o negócio em Hamburgerberg, núcleo inicial de Novo Hamburgo. Localizado entre São Leopoldo e as colônias da encosta da Serra, o povoado cresceu em ponto estratégico para os viajantes.