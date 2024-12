As grandes rivalidades de Mayra Aguiar

Mayra (E) e Kayla (D) se enfrentaram 17 vezes. Divulgação / IJF

O esporte é feito de rivalidades. E no judô não é diferente. Ao longo de seus 14 anos de carreira e muitas conquistas, Mayra Aguiar travou duelos contra grandes nomes da modalidade.

Se uma adversária pudesse ser nominada como a principal rival, sem dúvida seria Kayla Harrison. Foram 17 lutas entre elas, com a judoca dos Estados Unidos vencendo nove.

Bicampeã olímpica em Londres-2012, quando derrotou Mayra na semifinal, e Rio-2016, a hoje lutadora de UFC travou verdadeiras batalhas com a gaúcha, que a derrotou em momentos importantes da carreira, como a semifinal do Mundial de 2014 e nas decisões do Grand Slam de Paris de 2012 e 2016.

— Nós nunca fomos melhores amigas. Não é como se uma fizesse trança no cabelo da outra, ou algo assim. Mas se eu for em uma competição de judô hoje, certamente vou querer dar um grande abraço nela — disse Kayla, em entrevista à Zero Hora em janeiro de 2018.

Cuba sempre foi tradicional no judô e duas atletas da ilha também estão nesta lista. Kaliema Antomarchi encarou a sogipana em nove oportunidades e foi derrotada em todas, duas delas em finais. A mais marcante foi nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, quando Mayra faturou seu primeiro ouro na competição.

Contra Yalennis Castillo foram três finais do Campeonato Pan-Americano e 100% de aproveitamento. A cubana, aliás, só venceu um duelo diante da brasileira.

Por outro lado, a francesa Audrey Tcheuméo impôs à Mayra uma das mais duras derrotas de sua carreira, na semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Mas, no geral, a europeia só venceu duas de nove lutas.

Já a alemã Luise Malzahn cruzou o caminho da gaúcha em oito oportunidades e só venceu a última disputa, nas quartas de final do Grand Slam de Baku, em 2019.

O primeiro pódio olímpico de Mayra Aguiar foi em Londres-2012. Na disputa pelo bronze, ela encarou a holandesa Marhinde Verkerk. Esta foi a primeira vez que elas se enfrentaram. Outras seis lutas aconteceriam e atleta da Holanda, campeã do mundo de 2009, venceria as cinco últimas.

Quatro japonesas também protagonizaram grandes enfrentamentos com Mayra. E Akari Ogata foi a que mais trouxe problemas. A asiática venceu todos os cinco duelos, sendo o mais significativo na semifinal do Mundial de 2011.

Shori Hamada venceu as três primeiras disputas e só perdeu uma, nas quartas do Mundial de 2022, ano em que a gaúcha conquistou o tricampeonato.

No começo da carreira de Mayra Aguiar, ela protagonizou duas lutas contra a americana Ronda Rousey, seis anos mais velha e futura campeã do UFC. A rival venceu as duas, uma delas na decisão dos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007.

Zero Hora fez uma lista, com base nos dados do site JudoInside de algumas das principais adversárias de Mayra Aguiar.

As principais rivais de Mayra Aguiar