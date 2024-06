A descoberta da história das famílias de imigrantes ajuda na compreensão do passado das cidades. Em grupos ou individualmente, muitos pesquisadores resgatam a trajetória dos colonizadores e seus descendentes no Rio Grande do Sul. No oitavo episódio da temporada do podcast Aconteceu no RS, o diretor do GenealogiaRS, Nélio Jair Schmidt, ensina como criar uma árvore genealógica e o caminho para descobrir a história familiar.