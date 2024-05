Oitenta e três anos e quatro dias separam a manchete estampada na edição de 11 de maio de 1941 do semanário caxiense “A Época” (foto abaixo) das chamadas sobre a enchente veiculadas em dezenas de jornais do Estado e do Brasil neste 15 de maio de 2024. Sem tirar nem pôr, ela resume a triste realidade de hoje: “O Rio Grande do Sul vive os dias mais angustiantes e catastróficos da sua história”.