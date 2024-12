Caxias sedia maior feira de antiguidades da região

A exemplo da edição de outubro, a feira deste final de semana também destaca dezenas de máquinas de escrever garimpadas junto ao acervo do senhor José Mário De Ros (in memoriam). Por décadas, seu De Ros atuou na manutenção e reposição de peças para os mais variados modelos, datados desde 1890 até meados dos anos 1980 - quando elas começaram a ser substituídas pelos “modernos” computadores.

Entre os alunos estão Lélia Pizzolato Rossato (de vestido florido, ao centro). À esquerda, sentada, vemos Irma Valiera, irmã de Itália e secretária-geral da Escola Normal Duque de Caxias - Irma Valiera, que dá nome a uma rua no bairro São Pelegrino, faleceu no acidente aéreo no Morro do Chapéu, em 1950.