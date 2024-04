A tradicional feira promovida pelo Antiquário Jonathan Franco chega com novidades. A 25ª edição, nesta sexta, sábado e domingo, em Caxias do Sul, traz uma sala extra para o público garimpar peças recheadas de memória afetiva. Agora, a estrutura junto ao pavilhão da Rua ngelo Chiarello, 3.374, no bairro Pio X, soma mais de 400 metros quadrados.