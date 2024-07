O técnico Arthur Elias teve pouco tempo para observar e preparar a Seleção Brasileira para a disputa dos Jogos Olímpicos. Após a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo, a CBF optou pela demissão da técnica Pia Sundhage, em 30 de agosto de 2023. Dois dias depois, em 1º de setembro, o então treinador do Corinthians foi anunciado como novo comandante do Brasil.