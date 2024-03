A Seleção Brasileira não conseguiu derrotar as maiores campeãs do mundo na final da Copa Ouro. Em uma decisão disputadíssima, no Estádio Snapdragon, na Califórnia, o Brasil perdeu por 1 a 0 para os Estados Unidos e ficou com o vice da competição. O único gol do jogo foi marcado por Horan, no primeiro tempo.