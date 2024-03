A técnica Simone Jatobá anunciou, nesta quinta-feira (7), a lista de convocadas para a disputa do Sul-Americano sub-17, que se inicia em 13 de março, no Paraguai. Entre as 22 jogadoras chamadas, quatro atuam no RS: a goleira Josi e a meio-campista Manu Borba, do Grêmio, e as atacantes Aninha e Stephanie, do Inter.