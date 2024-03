A Seleção Brasileira Feminina está na final da Copa Ouro. Na noite desta quarta-feira (6), as comandadas de Arthur Elias confirmaram a classificação ao golear o México por 3 a 0, com gols de Adriana, Antonia e Yasmim. Agora, o Brasil enfrentará Estados Unidos ou Canadá na disputa do título, no domingo (10), às 21h15min, também no Estádio Snapdragon, na Califórnia.