Inter apresenta camisetas de treino e viagem para 2025

Yago Noal, Gabriel Mercado e Ricardo Mathias com o uniforme de viagem.

No vídeo de lançamento divulgado em suas redes sociais, o Inter utilizou como modelos Roger Machado, Gabriel Mercado e suas jovens promessas Ricardo Mathias e Yago Noal. As imagens foram gravadas no CT Parque Gigante e mostram detalhes das camisas de viagem e de treino — que terá uma versão também em regata.