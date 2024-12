Colunistas opinam: o Grêmio deve comprar Soteldo do Santos?

O Grêmio não deve exercer a compra de Soteldo junto ao Santos. Consultada pela reportagem de ZH, a diretoria do time paulista confirma que o Tricolor já indicou não ter condições de exercer a compra do atacante.

Leonardo Oliveira

Gustavo Manhago

Não vejo Soteldo como solução para os problemas do Grêmio. Mas devido à falta de opções para atacante de lado no elenco atual, o venezuelano parece indispensável. Cabe ao presidente Guerra encontrar um modelo de negócio que não seja tão oneroso financeiramente quanto o Santos quer, mas vale a tentativa.

Marcos Bertoncello

O valor estipulado por Soteldo não condiz com aquilo que ele entrega em campo. Jogador muito habilidoso e com bom enfrentamento no mano a mano. Porém, para um atacante, não entrega tantos gols nem assistências a ponto de ser decisivo. Seria interessante contá-lo no grupo, mas, repito aqui, seu preço para esta condição está fora da realidade.