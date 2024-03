A CBF divulgou o local do confronto de estreia das Gurias Gremistas no Brasileirão Feminino. O duelo, contra o Corinthians, será realizado no Estádio Airton Ferreira da Silva — junto ao CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A partida está marcada para 18 de março, uma segunda-feira, às 20h.