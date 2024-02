O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (19), a contratação de Thaissan Passos para o comando técnico das Gurias Gremistas. Conforme noticiado em GZH, as tratativas com a treinadora já haviam iniciado ainda no mês de dezembro. O cargo ficou vago no clube com a saída de Tchelo, após o Gauchão.