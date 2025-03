Juventude x Fluminense: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Fluminense no próximo domingo (30), às 16h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Fluminense

Juventude: Renata; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva (Maiza Piovezan); Alice, Dani Venturini e Drielly; Flávia Pissaia, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Fluminense: Claudia; Sorriso, Cotrim, Gislaine e Nath Rodrigues; Isabela Melo, Camila Oliveira e Kamilla (Raquel Fernandes); Verônica, Keké e Torre (Lelê). Técnico: Hoffmann Túlio.

Arbitragem para Juventude x Fluminense

Andreza Helena de Siqueira (MG), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Juventude x Fluminense

O Juventude transmitirá a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Juventude x Fluminense

Juventude

As Gurias Jaconeras vêm de um empate com o América-MG (1x1) e uma derrota para o Corinthians (2x0). Por conta disso, estão em 13º, com um ponto.

Para o jogo diante do Fluminense, o Juventude terá o retorno da zagueira Bell Silva (que vinha atuando como lateral-esquerda). Ela cumpriu suspensão diante do Corinthians e volta a ficar à disposição.

Fluminense

As Guerreiras do Fluzão abriram o campeonato com uma vitória sobre o 3B da Amazônia (1x0) e uma derrota para o Cruzeiro (2x1). Com o resultado, o time carioca está em oitavo, com três pontos.

O time de Hoffmann Túlio conta com um nome conhecido no RS: a goleira Claudia, de 22 anos, que até o ano passado defendia as cores do Juventude.

Ingressos para Juventude x Fluminense

Sócios: entrada franca para todas as modalidades

Jaconero Prata e convidado devem emitir o ingresso sem custo em https://sociojaconero.com.br

Não-sócios: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível

É necessário emitir o ingresso sem custo em https://ingressos.juventude.com.br

Acessos:

Torcida do Juventude: Portão 1

Portão 1 Torcida visitante: Portão 7

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.