A Seleção Brasileira feminina de futebol encerrou sua participação na primeira fase da Copa Ouro, organizada pela Concacaf, com aproveitamento de 100%. Na madrugada desta quarta-feira (28), as comandadas do técnico Arthur Elias golearam o Panamá por 5 a 0 no estádio Snapdragon, em San Diego, nos Estados Unidos.