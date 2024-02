A camiseta amarela da Seleção Brasileira é mais do que um simples uniforme esportivo. Ela é um símbolo de paixão, orgulho e tradição dentro do cenário esportivo. Ao ter sido usada por alguns dos maiores jogadores de todos os tempos, tornou-se representação da habilidade, criatividade e estilo de jogo único do futebol brasileiro. Com ela, a Seleção sagrou-se cinco vezes campeã mundial, além de testemunhar outros momentos inesquecíveis e conquistas gloriosas. Nesta quarta-feira (28), a camisa canarinho completa 70 anos.