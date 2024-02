Eliminação para a Argentina nas quartas do Mundial sub-17. Desclassificação para Israel nas quartas do Mundial sub-20. Sexto lugar nas Eliminatórias para a Copa 2026, com três derrotas em seis jogos. Fracasso no Pré-Olímpico, ficando de fora dos Jogos de Paris. Pode até soar estranho, mas todos esses eventos foram protagonizados pela Seleção Brasileira. E a má fase repercute até na Argentina, tradicional rival.