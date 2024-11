O Corinthians pagou ao Flamengo, nesta terça-feira, os 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) exigidos para confirmar a compra de 60% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza, que está emprestado aos corintianos pelo clube rubro-negro até o final de 2025. A operação foi efetuada com ajuda da Esportes da Sorte e do banco Daycoval, conforme informado pelo clube alvinegro em nota oficial.