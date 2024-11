O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, adotará uma postura ofensiva contra o Cruzeiro, nesta quarta (27). Conforme indicado nas atividades no CT Luiz Carvalho, o treinador prepara o Tricolor com Soteldo, Cristaldo, Aravena e Braithwaite juntos no setor ofensivo. A ideia é atacar o rival para obter uma vitória, que praticamente afastaria o risco de rebaixamento.