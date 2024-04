Com quatro pênaltis defendidos pela goleira Lorena — um no tempo normal —, a Seleção Brasileira derrotou o Japão, nesta terça-feira (9), por 3 a 0 nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O resultado garantiu ao time do técnico Arthur Elias o terceiro lugar na SheBelieves Cup, em Columbus, nos Estados Unidos.