Marca da Serra especializada em móveis corporativos completa 30 anos e anuncia retorno ao mercado de licitações e mais 11 lojas no país

Os irmãos Volnei Dondé, o Boby, e Valdezir Dondé, o Chico. Juliana Bevilaqua / Divulgação

Nascia, há 30 anos, no porão da casa da família Dondé, em Flores da Cunha, uma das marcas hoje referência em mobiliário para escritório. O aniversário, neste 14 de dezembro, é comemorado pela Caderode com novidades importantes. A empresa se prepara para retornar ao mercado de licitações no próximo ano.

Até 2019, os editais representavam metade do faturamento da Caderode, mas com o corte dos governos por causa da pandemia e redirecionamento dos recursos para a saúde, a companhia ficou sem opção e precisou se reinventar. Agora, volta a participar de processos licitatórios, mas com um olhar diferente.

Conforme o diretor executivo Túlio Kock, a intenção é selecionar melhor os editais e não se inscrever em qualquer um, já que a empresa oferece produto de valor agregado.

— Só vamos participar de projetos bem selecionados porque entregamos produto de qualidade _— acrescenta o diretor-presidente Volnei Dondé, o Boby, que administra a empresa ao lado do irmão Valdezir Dondé, o Chico, diretor industrial.

A Caderode também projeta abrir mais 11 lojas até 2026. A primeira do pacote será inaugurada em janeiro, em Brasília. Atualmente, a empresa conta com 34 lojas no Brasil. Além disso, a companhia planeja expandir a presença no mercado externo, com foco na América Central. Os produtos da Caderode chegam hoje ao Paraguai, Uruguai, Bolívia e Honduras.

Com um turno em operação no complexo fabril de 16 metros quadrados, a empresa planeja ainda abrir mais um turno de trabalho dentro de dois anos.

Investimento de R$ 4,7 milhões

A interrupção nos processos licitatórios durante a pandemia foi um baque para a Caderode, mas, a resposta da empresa foi um investimento em novos produtos e na oferta de um hub de soluções para os clientes. Passou a oferecer, em parceria com outras empresas, todos os produtos necessários para montar um escritório.

— Queremos entregar um pacote cada vez mais completo. Se não tem venda, não existe sonho nenhum — diz Boby.

Entre 2022 a 2024, a Caderode investiu de R$ 4,7 milhões em equipamentos. Em 2023, começou a reagir e cresceu 25,8%. Neste ano, o faturamento deve fechar com crescimento de 8,57% e para 2025, expectativa é crescer 16,3% — sem considerar a participação nas licitações.

Celebração

A família que precisou vender um Chevette para comprar as primeiras máquinas da empresa, hoje celebra a história vitoriosa e a ampliação do portfólio. Começou fazendo cadeiras e hoje oferece uma série de produtos para escritório — até divisórias e produtos para copa e banheiro empresariais.

Na próxima semana, os 200 funcionários da Caderode serão homenageados pelo tempo serviço. Dois deles estão há 30 anos na empresa, desde o início. É a primeira vez que a marca presta uma homenagem do tipo aos colaboradores.