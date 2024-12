Brasileiro Karim Ainouz e argentina Albertina Carri são convidados do 37º festival Cinelatino

O diretor brasileiro Karim Ainouz e Albertina Carri, estrela do cinema independente argentino, serão os convidados de honra do 37º festival Cinelatino em Toulouse, de 21 a 30 de março.

Considerado um dos principais festivais de cinema ibero-americano na Europa, o Cinelatino também oferecerá uma visão atual dos filmes feitos por diretores indígenas, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado nesta quinta-feira (12).

Ainouz é um dos cineastas mais importantes do cenário brasileiro, alternando trabalhos filmados no Brasil, como "Motel Destino", que concorreu à Palma de Ouro este ano, e obras internacionais, como "O Jogo da Rainha" (Firebrand), com Jude Law e Alicia Vikander, que também foi apresentado em Cannes, em 2023.