A Seleção Brasileira Feminina conheceu, nesta terça-feira (31), sua primeira derrota sob o comando do técnico Arthur Elias. Depois de ganhar o primeiro amistoso diante do Canadá, por 1 a 0, no sábado (28), desta vez a equipe recebeu o troco em jogo no qual caiu de rendimento na etapa final após dominar os 45 minutos iniciais, levando 2 a 0 no Wanderers Grounds, em Halifax, no Canadá.