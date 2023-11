As Gurias Gremistas são as campeãs da primeira edição da Ladies Cup sub-20. Na noite desta terça-feira (31), o Tricolor venceu o Avaí Kindermann por 1 a 0, no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte-SP, para ficar com a taça. O único gol da partida foi marcado pela zagueira Emille.