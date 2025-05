Grêmio tem mudanças na preparação física da equipe feminina

Paulo Neves irá trabalhar juntamente com Leonardo Boff. (Guilherme Testa/Grêmio FBPA)

O Grêmio conta com um novo profissional em sua comissão técnica. Trata-se de Paulo Neves, anunciado como novo preparador físico da equipe feminina.

A chegada de Paulo também visa suprir uma baixa. Recentemente, Thales de Oliveira, que trabalhava com o grupo das Mosqueteiras, anunciou sua saída do clube. Agora, ele irá trabalhar ao lado do preparador Leonardo Boff.

O novo profissional do clube é licenciado em Educação Física e pós-graduado em Ciência da Performance Humana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Seu último trabalho foi no Botafogo como coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Futebol Feminino.

Passagens pelo futebol carioca

Pelo clube do Rio de Janeiro, foi vice-campeão do Brasileiro-A2, garantindo o acesso à elite em 2020. Conquistou ainda os títulos do Campeonato Carioca, em 2020 e 2022, e a Copa Rio, em 2024. Além disso, soma passagens pela preparação física das equipes masculinas e femininas do Vasco da Gama. Pelo Bonsucesso FC, exerceu o cargo de auxiliar de preparação física do profissional masculino.

— Não hesitei quando recebi o convite de vir trabalhar no Grêmio. Entendi que seria um momento muito oportuno para aceitar esse desafio. Meu principal objetivo é dar sequência ao trabalho que vinha sendo feito e fazer com que as atletas se potencializem cada vez mais para que possam ter melhores resultados — afirmou o novo preparador em entrevista aos canais oficiais do Grêmio.

Neste momento, o Tricolor encara uma semana decisiva no Brasileirão Feminino. Na segunda-feira (12), entrará em campo contra o Sport, às 15h, na Ilha do Retiro. A equipe busca uma posição dentro da zona de classificação. Neste momento, é o 11° colocado, somando 10 pontos.