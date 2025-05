Juventude e Inter travam clássico gaúcho nesta rodada do Brasileirão Feminino

Duelo será válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O sábado (10) será de clássico gaúcho no Brasileirão Feminino. Juventude e Inter estarão frente a frente às 21h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O duelo é válido pela 10ª rodada do campeonato.

Os três pontos são fundamentais para os objetivos de ambas as equipes na competição. As Esmeraldas buscam se afastar da zona do rebaixamento. Neste momento, o time é o primeiro fora do Z-2, com cinco pontos e ocupando a 14ª posição.

A parte de baixo da tabela já foi uma preocupação maior para as Gurias Coloradas. Agora, a equipe quer aproveitar a sequência positiva para tentar chegar ao G-8. Depois das vitórias contra 3B da Amazônia e Real Brasília, o clube pulou para a 12ª colocação, somando nove pontos.

Meta do Juventude é ser mais efetivo

Uma das preocupações do Juventude para esta sequência decisiva é a efetividade. O entendimento é de que o time precisa ter mais tranquilidade para definir as chances criadas ao longo dos jogos.

— Estamos fazendo bons jogos, conseguindo bater de frente com os times, mas estamos deixando escapar os pontos nos detalhes. Não podemos deixar neste. É um jogo que as duas equipes querem pontuar, então precisamos fazer um boa partida do início ao fim — avaliou a goleira Renata em entrevista ao podcast Resenha das Gurias.

Com apenas um ponto de diferença para a zona de rebaixamento, pontuar se torna imprescindível para objetivo de permanência na elite do Brasileirão.

— Estamos fazendo uma preparação forte, trabalhos intensos, porque sabemos que o jogo não será fácil. É uma partida importante e precisamos pontuar — destacou a atleta do Juventude.

Estreia de novo treinador no Inter

A partida em Bento Gonçalves irá marcar a reestreia de Maurício Salgado à frente das Gurias Coloradas. O comandante, anunciado ainda no dia 27 de abril, aguardava a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A publicação saiu na quinta-feira e garante a liberação o duelo deste sábado.

O jogo contra o Juventude vai marcar oficialmente o início da segunda passagem dele pelo clube. A meta nesta reta final do campeonato é ainda poder sonhar com uma vaga no G-8. Uma situação que até pouco tempo pareceria impensável em termos de tabela, quando o time lutava contra o rebaixamento.

Os sete pontos somados nos últimos três jogos fizeram com o clube se afastasse do Z-2. Aos poucos, a meta é seguir olhando para a parte de cima da tabela. Neste momento, a distância está em cinco pontos para a última vaga do G-8.

— O que a gente colocou muito para elas é que os rendimentos nem estavam tão abaixo, mas a questão do resultado, sim. Precisávamos definir se a gente iria olhar para baixo ou para cima (da tabela). Eu acho que o Inter tem que sempre olhar para cima, então nesse aspecto eu fiquei bem satisfeito. É uma equipe que tem muito a evoluir. Isso também é importante para que a outra forma que a gente colocou bastante, que é o fator evolução. É uma equipe que tem potencial para evoluir — afirmou o Maurício Salgado em entrevista aos canais oficiais do Inter.

Reencontro após embate dramático no Gauchão

Este será o primeiro duelo oficial entre os clubes após a disputa do Gauchão, no ano passado. Na oportunidade, as equipes travaram duelos emblemáticos na semifinal.

Após perder no jogo de ida, por 2 a 1, o Juventude conseguiu conseguiu vencer o Inter pela primeira vez. Com o placar de 1 a 0 no tempo normal, em Caxias do Sul, a vaga à final foi definida nas penalidades máximas.

A goleira May, do Inter, foi uma das protagonistas. Ela deixou o banco de reservas antes da disputa por pênaltis, ingressando no lugar de Tainá. A goleira defendeu uma das cobranças e definiu a vitória por 5 a 3, colocando o Colorado na final.

A partida no Complexo do Sesi acabou sendo manchada por uma briga generalizada entre as jogadoras.