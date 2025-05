Seleção Brasileira Feminina encerra primeira fase do Sul-Americano sub-17 de forma invicta

Maria (E), atleta do Grêmio, marcou o primeiro gol da goleada do Brasil sobre o Equador. (Nelson Terme/CBF)

O Brasil deu um passo importante na disputa do Mundial feminino sub-17. A equipe terminou a primeira fase da competição sendo a única com 100% de aproveitamento. Agora, na Colômbia, vai agora para o hexagonal final.

A boa campanha foi confirmada na goleada por 5 a 1 sobre o Equador, na noite desta sexta-feira (9). Maria, Ravenna, Julinha, Pepê e Evelin marcaram os gols brasileiros.

Antes mesmo da goleada, a Seleção já havia confirmado a classificação à próxima fase. No hexagonal, serão seis times se enfrentando em turno único. As quatro melhores estarão garantidas no Mundial da categoria, marcado para outubro no Marrocos.

A nova etapa do torneio tem seu início previsto a partir de segunda-feira (12). Além do Brasil, estão classificadas as seleções de Colômbia, Paraguai, Chile, Equador e Peru.

Representantes da dupla Gre-Nal

No grupo da seleção, foram convocadas seis atletas da dupla Gre-Nal. A goleira Josi, a zagueira Allyne e a atacante Maria são as representantes do Grêmio na lista. Enquanto a lateral Isadora Rech (mais conhecida como Canhotinha), a meia Martha Rajo e a atacante Yngrid Piauí foram as atletas do Inter lembradas.