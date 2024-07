Superação é a palavra que define a trajetória da goleira Lorena com a camisa da Seleção Brasileira. Convocada pela primeira vez em agosto de 2021, participou de todo o último ciclo e vinha como titular do Brasil. Mas, às vésperas da lista final à Copa do Mundo, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e teve de ficar fora do Mundial. Agora, terá uma nova chance com a camisa canarinho: os Jogos Olímpicos.