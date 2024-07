A CBF divulgou nesta sexta (5) a numeração fixa da Seleção Brasileira para a disputa dos Jogos Olímpicos. Como de praxe, a craque Marta usará a camisa 10. E a goleira Lorena, do Grêmio, vestirá a 1. A atacante Priscila, do Inter, que ficou entre as suplentes, ocupará a 19.