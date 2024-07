A CBF anunciou nesta sexta-feira (5) mais quatro convocações para o período de treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary, no Rio de Janeiro. As atacantes Luany, do Madrid CFF, e Jaqueline, do Corinthians, a zagueira Pati Maldaner, do Palmeiras, e a meio-campista Emily, do Bragantino, participarão das atividades. Os trabalhos se iniciaram na quinta-feira (4) e seguem até o dia 17 de julho.