A Seleção Brasileira Feminina foi convocada, nesta terça-feira (2), para a disputa das Olimpíadas. Entre as 18 atletas chamadas por Arthur Elias, destaque para a goleira Lorena, do Grêmio. A atacante Priscila, do Inter, ficou entre as suplentes. Leticia Monteiro, também do Colorado, foi convocada apenas para complementar o período de treinos.