Com diversos protestos, os franceses não deixaram passar ilesas as controvérsias das Olimpíadas de Paris, que se iniciam em 26 de julho. O país, que recém passou por eleições e que no ano passado teve manifestações massivas contra a reforma da previdência proposta por Macron, voltou às ruas neste ano para reivindicar salários e ideais. Confira algumas das manifestações francesas antes do início dos Jogos.