Tosse e febre são os sintomas mais comuns de condições como gripe, covid-19, infecção por vírus sincicial respiratório (VSR), resfriado e pneumonia. As doenças respiratórias costumam ser o motivo da superlotação de emergências, pronto-atendimentos e unidades de saúde durante as estações mais frias do ano e, por isso, são uma das grandes preocupações dos médicos e autoridades da área da saúde. Neste ano, por causa dos impactos da enchente no Rio Grande do Sul, especialistas temem que situação possa exigir ainda mais atenção.