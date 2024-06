Nísia Trindade, ministra da Saúde, concedeu entrevista à Rádio Gaúcha nesta quarta-feira (29), para comentar sobre as ações anunciadas pelo governo federal e o que está em articulação para o Rio Grande do Sul. Segundo a ministra, as principais preocupações no momento são com as doenças provocadas pelo contato com a água da enchente e problemas respiratórios, mais frequentes nessa estação.