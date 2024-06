Na terceira sessão por videoconferência desde o início do desastre climático no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa se reúne nesta quarta-feira (29) para a votação de quatro projetos de lei enviados pelo governador Eduardo Leite. Dentre as iniciativas, está a criação da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, que será responsável por coordenar os trabalhos de recuperação do Estado.