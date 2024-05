Depois dos volumes históricos registrados no Rio Grande do Sul, a chuva deve dar uma trégua para os gaúchos a partir do próximo mês. Especialistas apontam que a aproximação do inverno trará condições para chuva regular e temperatura dentro ou até abaixo da média entre junho e setembro. Com o enfraquecimento do fenômeno El Niño, o Estado entra em um período chamado de neutralidade climática.