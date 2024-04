Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão diminuído no país, segundo boletim do InfoGripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na quinta (4). A queda queda é puxada pela redução de casos de covid-19 e rinovírus. No entanto, o documento aponta crescimento no número de casos de vírus sincicial respiratório (VSR), o principal causador da bronquiolite e influenza (gripe) em diversas regiões do Brasil.