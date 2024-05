A Secretaria Estadual da Saúde (SES) realizou, entre os dias 16 e 20 de maio, uma campanha para a aplicação de vacinas contra a gripe em abrigos no Rio Grande do Sul, que recebem pessoas desabrigadas em função das enchentes no Estado. Ao todo, foram 21.391 doses aplicadas em 655 abrigos de 76 municípios gaúchos. Segundo dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, são mais de 68 mil pessoas alojadas nos locais de acolhimento do RS e o número de doses aplicadas corresponde a 31,2% do montante total de abrigados.