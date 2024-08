Estrutura rodoviária Notícia

Das três rodovias bloqueadas na Serra, apenas uma tem previsão de liberação

Desde que a chuva de maio atingiu a região, a BR-470, a BR-116 e a RS-431 estão com trânsito interrompido. Conexão entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, pela BR-116, é única com retorno do fluxo de veículos estimado para fevereiro de 2025

05/08/2024 - 19h46min