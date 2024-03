Em evento na cidade de Lajeado, na tarde desta sexta-feira (15), o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o repasse de R$ 24,51 milhões de recursos federais para a reconstrução da ponte em São Valentim do Sul. A estrutura foi levada pela enchente do Rio Taquari em setembro de 2023, e fazia a ligação do município com Santa Tereza, na RS-431.