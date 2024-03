O Rio Grande do Sul vai receber investimentos para 354 obras e equipamentos nas áreas de educação, saúde e infraestrutura social em 211 municípios. A ação faz parte do Novo PAC Seleções, programa do governo federal anunciado em setembro do ano passado. Nesta quinta-feira (7), o Executivo nacional divulgou os aportes realizados por meio desse projeto em evento em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros participaram da solenidade.