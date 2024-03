Após meses de espera por uma proposta que repactue as regras do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o governador Eduardo Leite retornou ao Ministério da Fazenda nesta quinta-feira (7) para um novo apelo ao ministro Fernando Haddad. O governador deixou a reunião com expectativa de que uma sugestão seja apresentada ainda em março. O impasse vem desde julho do ano passado, quando o esboço de um projeto apresentado pelo governo federal desagradou aos Estados.