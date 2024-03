Após a abertura de uma discussão sobre a renovação antecipada da concessão da Malha Sul, que faz a ligação ferroviária entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, os governos dos quatro Estados envolvidos decidiram atuar conjuntamente para pressionar pela garantia de investimentos robustos no modal. Nesta terça-feira (5), o vice-governador Gabriel Souza, que coordena um grupo de trabalho criado no âmbito do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) para tratar do tema, esteve em Brasília para apresentar o pleito ao secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro.