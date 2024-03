Embora tenha ficado ligeiramente abaixo do que a equipe econômica projetava, o crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 anima integrantes do governo por uma série de fatores. Um dos pontos é que o quarto trimestre apontou para uma recuperação dos setores da indústria e de serviços, o que pode significar resultados acima da expectativa ao longo do ano.