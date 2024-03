O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil apresentou estabilidade no quarto trimestre de 2023, encerrando o ano com crescimento de 2,9%. No total, a economia brasileira produziu o equivalente a R$ 10,9 trilhões no ano passado. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais.